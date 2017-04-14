АМКУ: нічні обмеження на продаж алкоголю тінізують ринок

“Я повністю підтримую експертне середовище щодо того, що часові обмеження щодо продажу алкогольних напоїв мають зворотній від очікуваного ефект — вони тінізують цей ринок. Більше того, це ще є і соціальна проблема, яку часовими заборонами вирішити не можна”, — відзначив він.

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Також, за його словами, Київська міська рада, згідно чинного законодавства, не наділена повноваженнями вводити обмеження на продаж алкоголю в столиці в нічний час.

“Ми вважаємо що подібні рішення, які обмежують продаж чи то по часу, чи торгівлю у МАФах, — Київрада не має права приймати. Тобто, це — не її повноваження. В цьому то і проблема. Треба спочатку зробити зміни до законодавства України, і тоді вже, можливо, запроваджувати такі обмеження”, — пояснив чиновник.

О.Хмельницький також прокоментував рішення Господарського суду м. Києва, яким зобов’язано КМР скасувати нічну заборону на продаж алкоголю.

“А Господарський суд Києва, зобов’язавши міську раду скасувати рішення про заборону реалізації на території міста алкогольних і слабоалкогольних напоїв у роздрібі із 23:00 до 10:00 години, просто підтвердив нашу думку і позицію”, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше, Верховний суд України вказав на незаконність нічних заборон продажу алкоголю.