АМКУ: ночные ограничения на продажу алкоголя тенизируют рынок

"Я полностью поддерживаю экспертную среду относительно того, что временные ограничения по продаже алкогольных напитков имеют обратной ожидаемого эффект - они тенизируют этот рынок. Более того, это еще и социальная проблема, которую временными запретами решить нельзя", - отметил он.

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Также, по его словам, Киевский городской совет, согласно действующему законодательству, не наделенная полномочиями вводить ограничения на продажу алкоголя в столице в ночное время.

"Мы считаем, что подобные решения, ограничивающие продажу или по времени, или торговлю в МАФах, - Киевсовет не имеет права принимать. То есть, это - не его полномочия. В этом то и проблема. Надо сначала сделать изменения в законодательство Украины, и тогда уже, возможно, вводить такие ограничения", - пояснил чиновник.

А.Хмельницкий также прокомментировал решение Хозяйственного суда г. Киева, которым обязано КГС отменить ночной запрет на продажу алкоголя.

"А Хозяйственный суд Киева, обязав городской совет отменить решение о запрете реализации на территории города алкогольных напитков в рознице с 23:00 до 10:00 часов, просто подтвердил наше мнение и позиции", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Верховный суд Украины указал на незаконность ночных запретов продажи алкоголя.