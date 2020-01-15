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АМКУ дозволив мобільним операторам перерозподіл частот для 4G

АМКУ дозволив мобільним операторам перерозподіл частот для 4G

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Антимонопольний комітет України надав дозвіл на узгоджені дії щодо перерозподілу радіочастотного ресурсу, метою чого є максимальне покриття території України мережами 3G/4G. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АМКУ.

"Враховуючи відсутність антиконкурентного ефекту та потенційні позитивні зміни від перерозподілу радіочастотного ресурсу України в діапазонах радіочастот 800-900 МГц Антимонопольний комітет України надав дозвіл на зазначені узгоджені дії", - вказали в АМКУ.

Як зазначається, йдеться про справу про узгоджені дії у вигляді перерозподілу радіочастотного ресурсу України в діапазонах радіочастот 800-900 МГц між ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "лайфселл" і ТОВ "Інтертелеком". Як зазначається, під час узгоджених дій перерозподілятися буде вже проліцензований радіочастотний ресурс.

Метою узгоджених дій, як вказали у Комітеті, є забезпечення:

  • максимально ефективного використання операторами мобільного зв’язку радіочастотного спектру у діапазонах радіочастот 800 – 900 МГц;
  • максимального покриття території України новітніми мережами рухомого (мобільного) зв'язку третього та четвертого поколінь (3G/4G);
  • надання широкосмугового мобільного доступу до Інтернету для отримання споживачами повсюди, особливо у сільський місцевості, переваг та можливостей цифрового світу, насамперед у сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг, розвитку електронної демократії.

У Мінцифри зазначили з цього приводу, що, зокрема, АМКУ дозволив українським операторам мобільного зв’язку розподілити між собою частоти у діапазоні 900 МГц для розвитку мереж 4G. "Рішення Антимонопольного комітету означає, що оператори відтепер можуть подати заявки на отримання нових ліцензій. Попереду – ще низка бюрократичних процедур. Але, при збереженні таких темпів, вже влітку цього року оператори зможуть розпочати розширяти свої мережі 4G і надати можливість користуватись високошвидкісним інтернетом більшості українців", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, очільнику уряду Гончарук раніше підписав меморандум з мобільними операторами.

Українські Національні Новини

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