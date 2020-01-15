АМКУ разрешил мобильным операторам перераспределение частот для 4G
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на согласованные действия по перераспределению радиочастотного ресурса, целью которого является максимальное покрытие территории Украины сетями 3G/4G. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
"Учитывая отсутствие антиконкурентного эффекта и потенциальные положительные изменения от перераспределения радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 800-900 МГц Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на указанные согласованные действия", - указали в АМКУ.
Как отмечается, речь идет о деле о согласованных действиях в виде перераспределения радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 800-900 МГц между ЧАО "Киевстар", ЧАО "ПФ Украины", ООО "лайфселл" и ООО "Интертелеком". Как отмечается, при согласованных действиях перераспределяться будет уже лицензированный радиочастотный ресурс.
Целью согласованных действий, как указали в Комитете, является обеспечение:
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- максимально эффективного использования операторами мобильной связи радиочастотного спектра в диапазонах радиочастот 800 - 900 МГц;
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- максимального покрытия территории Украины новейшими сетями подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений (3G/4G);
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- предоставление широкополосного мобильного доступа в Интернет для получения потребителями повсеместно, особенно в сельской местности, преимуществ и возможностей цифрового мира, прежде всего в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии.
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В Минцифры отметили по этому поводу, что, в частности, АМКУ разрешил украинским операторам мобильной связи распределить между собой частоты в диапазоне 900 МГц для развития сетей 4G. "Решение Антимонопольного комитета означает, что операторы теперь могут подать заявки на получение новых лицензий. Впереди - еще ряд бюрократических процедур. Но, при сохранении таких темпов, уже летом этого года операторы смогут начать расширять свои сети 4G и предоставить возможность пользоваться высокоскоростным интернетом большинства украинцев", - указали в ведомстве.
Напомним, главе правительства Гончарук ранее подписал меморандум с мобильными операторами.