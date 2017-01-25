АМКУ доручив дослідити підвищення вартості проїзду на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Київським обласним територіальним відділенням АМКУ на виконання доручення Антимонопольного комітету України здійснюється дослідження з питань дотримання законодавства про захист економічної конкуренції на ринку перевезень пасажирів Київської області, зокрема, щодо підвищення вартості тарифів на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування Київської області . Про це УНН повідомили у прес-службі АМКУ.
“Відділенням на виконання доручення Антимонопольного комітету України здійснюється дослідження з питань дотримання законодавства про захист економічної конкуренції на ринку перевезень пасажирів автомобільним транспортом приміському та міжміському сполученні у межах Київської області”, — йдеться в повідомленні.
Так, у зв’язку з численними зверненнями громадян до Київського обласного територіального відділення АМКУ щодо підвищення тарифів на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування Київської області та низької якості зазначених послуг, було ініційовано проведення робочої наради з розгляду зазначених питань.
“Нарада відбудеться 26.01.2017 о 14.00. На зазначену нараду запрошені представники Київської обласної державної адміністрації, Київського міжрегіонального управління державної служби України з безпеки на транспорті, та перевізники Київської області”, — сказано в повідомленні.
Водночас, відділенням вже направлені відповідні запити про надання інформації учасникам ринку перевезень пасажирів маршрутами загального користування Київської області та до Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації.
У відомстві зазначили, що після отримання інформації, у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції відділенням будуть вжиті заходи передбачені чинним законодавством.
Також, у відомстві нагадали, що питання підвищення вартості тарифів на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування на території Київської області відносяться до компетенції Київської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, вартість проїзду у приміському транспорті на Київщині зросла на 20-30%.