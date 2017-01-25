АМКУ поручил исследовать повышение стоимости проезда в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Киевским областным территориальным отделением АМКУ по поручению Антимонопольного комитета Украины осуществляется исследование по вопросам соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции на рынке перевозок пассажиров Киевской области, в частности, повышение стоимости тарифов на перевозку пассажиров на маршрутах общего пользования Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АМКУ.
"Отделением по поручению Антимонопольного комитета Украины осуществляется исследование по вопросам соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом пригородного и междугородного сообщения в пределах Киевской области", - говорится в сообщении.
Так, в связи с многочисленными обращениями граждан в Киевское областное территориальное отделение АМКУ относительно повышения тарифов на перевозку пассажиров на маршрутах общего пользования Киевской области и низкое качество этих услуг, было инициировано проведение рабочего совещания по рассмотрению указанных вопросов.
"Совещание состоится 26.01.2017 года в 14.00. На указанное совещание приглашены представители Киевской областной государственной администрации, Киевского межрегионального управления государственной службы Украины по безопасности на транспорте, и перевозчики Киевской области ", - говорится в сообщении.
В то же время, отделением уже направлены соответствующие запросы о предоставлении информации участникам рынка перевозок пассажиров по маршрутам общего пользования Киевской области и в Управление инфраструктуры Киевской областной государственной администрации.
В ведомстве отметили, что после получения информации, в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции отделением будут приняты меры предусмотренные действующим законодательством.
Также, в ведомстве напомнили, что вопрос повышения стоимости тарифов на перевозку пассажиров автобусными маршрутами общего пользования на территории Киевской области относится к компетенции Киевской областной государственной администрации.
Напомним, стоимость проезда в пригородном транспорте Киевской области выросла на 20-30%.