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АМКУ поручил исследовать повышение стоимости проезда в Киевской области

АМКУ поручил исследовать повышение стоимости проезда в Киевской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Киевским областным территориальным отделением АМКУ по поручению Антимонопольного комитета Украины осуществляется исследование по вопросам соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции на рынке перевозок пассажиров Киевской области, в частности, повышение стоимости тарифов на перевозку пассажиров на маршрутах общего пользования Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АМКУ.

"Отделением по поручению Антимонопольного комитета Украины осуществляется исследование по вопросам соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом пригородного и междугородного сообщения в пределах Киевской области", - говорится в сообщении.

Так, в связи с многочисленными обращениями граждан в Киевское областное территориальное отделение АМКУ относительно повышения тарифов на перевозку пассажиров на маршрутах общего пользования Киевской области и низкое качество этих услуг, было инициировано проведение рабочего совещания по рассмотрению указанных вопросов.

"Совещание состоится 26.01.2017 года в 14.00. На указанное совещание приглашены представители Киевской областной государственной администрации, Киевского межрегионального управления государственной службы Украины по безопасности на транспорте, и перевозчики Киевской области ", - говорится в сообщении.

В то же время, отделением уже направлены соответствующие запросы о предоставлении информации участникам рынка перевозок пассажиров по маршрутам общего пользования Киевской области и в Управление инфраструктуры Киевской областной государственной администрации.

В ведомстве отметили, что после получения информации, в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции отделением будут приняты меры предусмотренные действующим законодательством.

Также, в ведомстве напомнили, что вопрос повышения стоимости тарифов на перевозку пассажиров автобусными маршрутами общего пользования на территории Киевской области относится к компетенции Киевской областной государственной администрации.

Напомним, стоимость проезда в пригородном транспорте Киевской области выросла на 20-30%.

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