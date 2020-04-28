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Американці "забивають" холодильники курятиною

Американці "забивають" холодильники курятиною

Київ • УНН

 • 14599 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. В умовах карантину американці запасаються курятиною. Про це свідчать дані Міністерства сільського господарства США, передає УНН з посиланням на brownfieldagnews.com.

"Станом на кінець березня запаси курятини в холодильниках жителів країни били всі рекорди. У той час як запаси індички - скоротилися", - йдеться в повідомленні.

На тлі зростання попиту на продукт американські пташники збільшили його виробництво. Так, в березні поточного року в США виробили 3,9 млрд фунтів м'яса птиці, що на 13% більше, ніж в минулому році.

Виробництво індички зросло на 6%, до 507 тис. тонн.

Нагадаємо, в Україні продажі курятини збільшилися на 20%. Найбільший виробник - компанія МХП (Наша Ряба) також збільшив виробництво, знизивши при цьому ціни на продукцію. Середня ціна на курятину склала 34,41 грн/кг.

Раніше УНН повідомляв, що ціни на курятину в Україні на 30% нижчі, ніж в ЄС.

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