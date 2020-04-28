Американцы "забивают" холодильники курятиной
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В условиях карантина американцы запасаются курятиной. Об этом свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США, передает УНН со ссылкой на brownfieldagnews.com
"По состоянию на конец марта запасы курятины в холодильниках жителей страны били все рекорды. В то время как запасы индейки – сократились", - говорится в сообщении.
На фоне роста спроса на продукт американские птичники увеличили его производство. Так, в марте текущего года в США произвели 3,9 млрд фунтов мяса птицы, что на 13% больше, чем в прошлом году.
Производство индейки выросло на 6%, до 507 тыс. тонн.
Напомним, в Украине продажи курятины увеличились на 20%. Крупнейший производитель - компания МХП (Наша Ряба) также увеличил производство, снизив при этом цены на продукцию. Средняя цена на курятину составила 34,41 грн/кг.
Ранее УНН сообщал, что цены на курятину в Украине на 30% ниже, чем в ЕС.