Американському сенаторові відмовили в візі до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Американський сенатор - республіканець Рон Джонсон заявив, що російська влада відмовила йому у візі для в'їзду в країну в складі двопартійної делегації конгресу США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
Джонсон очолює підкомітет з питань Європи і співпраці в галузі регіональної безпеки в комітеті сенату США з міжнародних відносин. Він планував зустрітися з кількома російськими офіційними особами, американськими бізнесменами і представниками громадянського суспільства.
"Працюючи з послом (CША в Росії Джоном - ред.) Хантсманом, я сподівався, що прямий діалог з російськими парламентарями допоможе закласти основу для поліпшення відносин між нашими країнами", - зазначив Джонсон у своїй короткій заяві.
"На жаль, російська влада продовжує грати в дипломатичні ігри з щирим запалом і відмовила мені у в'їзді в Росію", - додав він.
Сенатор Джонсон ініціював і підтримував кілька законодавчих актів, спрямованих на притягнення Росії до відповідальності за її агресію в Україні та переслідування дисидентів.
При цьому пресслужба посольства Росії в США повідомила агентству ТАСС, що Джонсон за візою в російське посольство не звертався.
"Сенатор в наше посольство за візою не звертався і не інформував про свої плани відвідати Росію", - повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше в США голосували за відмову в візі особам, які втручалися у виборчий процес в країні.