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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 37478 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118085 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128804 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120020 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124671 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127830 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152627 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150932 просмотра

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Американскому сенатору отказали в визе в Россию

Американскому сенатору отказали в визе в Россию

Киев  •  УНН

 • 10687 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Американский сенатор - республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе для въезда в страну в составе двухпартийной делегации конгресса США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

Джонсон возглавляет подкомитет по Европе и сотрудничеству в области региональной безопасности в комитете сената США по международным отношениям. Он планировал встретиться с несколькими российскими официальными лицами, американскими бизнесменами и представителями гражданского общества.

"Работая с послом (CША в России Джоном - ред.) Хантсманом, я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет заложить основу для улучшения отношений между нашими странами", – отметил Джонсон в своем кратком заявлении.

"К сожалению, российские власти продолжают играть в дипломатические игры с искренним усердием и отказали мне во въезде в Россию", – добавил он.

Сенатор Джонсон инициировал и поддерживал несколько законодательных актов, направленных на привлечение России к ответственности за ее агрессию в Украине и преследование диссидентов.

При этом пресс-служба посольства России в США сообщила агентству ТАСС, что Джонсон за визой в российское посольство не обращался.

"Сенатор в наше посольство за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в США голосовали за отказ в визе лицам, которые вмешивались в избирательный процесс в стране.

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