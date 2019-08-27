Американскому сенатору отказали в визе в Россию

Джонсон возглавляет подкомитет по Европе и сотрудничеству в области региональной безопасности в комитете сената США по международным отношениям. Он планировал встретиться с несколькими российскими официальными лицами, американскими бизнесменами и представителями гражданского общества.

"Работая с послом (CША в России Джоном - ред.) Хантсманом, я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет заложить основу для улучшения отношений между нашими странами", – отметил Джонсон в своем кратком заявлении.

"К сожалению, российские власти продолжают играть в дипломатические игры с искренним усердием и отказали мне во въезде в Россию", – добавил он.

Сенатор Джонсон инициировал и поддерживал несколько законодательных актов, направленных на привлечение России к ответственности за ее агрессию в Украине и преследование диссидентов.

При этом пресс-служба посольства России в США сообщила агентству ТАСС, что Джонсон за визой в российское посольство не обращался.

"Сенатор в наше посольство за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в США голосовали за отказ в визе лицам, которые вмешивались в избирательный процесс в стране.