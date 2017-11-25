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Американського дипломата поранили при пограбуванні в Ріо-де-Жанейро

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Віце-консул США в бразильському Ріо-де-Жанейро Стефані Масланд Болен була поранена в п'ятницю під час спроби пограбування. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Globo.

Зазначається, що напад стався в місті Ангра-дус-Рейс, коли машина дипломата була змушена зупинитися по визначеній причині на узбіччі. У салоні знаходився також чоловік віце-консула.

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До авто підійшли невідомі і спробували пограбувати мандрівників, проте машина тут же виїхала. Один з бандитів вистрелив в віце-консула, вона отримала поранення в ногу. Болен була доставлена в лікарню, загрози для її життя немає.

Нагадаємо, поліція Бразилії вважає, що посол Греції в Бразилії Киріакос Амиридис був убитий в будинку, який його дружина тримала в районі Ріо-де-Жанейро.

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