Американского дипломата ранили при ограблении в Рио-де-Жанейро
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вице-консул США в бразильском Рио-де-Жанейро Стефани Масланд Болен был ранен в пятницу при попытке ограбления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globo.
Отмечается, что нападение произошло в городе Ангра-дус-Рейс, когда машина дипломата была вынуждена остановиться по определенной причине на обочине. В салоне находился также муж вице-консула.
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К авто подошли неизвестные и попытались ограбить путешественников, однако машина тут же выехала. Один из бандитов выстрелил в вице-консула, она получила ранение в ногу. Болен был доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет.
Напомним, полиция Бразилии считает, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис был убит в доме , который его жена держала в районе Рио-де-Жанейро.