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Американський військовий пікап зіткнувся з автобусом у Польщі - ЗМІ

Американський військовий пікап зіткнувся з автобусом у Польщі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Американський військовий пікап зіткнувся з автобусом у Польщі, двоє людей отримали поранення, передає УНН з посиланням на RMF 24.

Аварія за участю військового транспортного засобу сталася вранці поблизу міста Жагань на заході країни.

"Пікап армії США зіткнувся з автобусом. Двоє людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, американські солдатиїхали у напрямку міста Свентошув. Автобус рухався в протилежному напрямку.

Обставини аварії з'ясовує військова поліція.

У Жагані розміщені сотні військовослужбовців і устаткування американської танкової бригади, яку відправили до Польщі.

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