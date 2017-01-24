Американський військовий пікап зіткнувся з автобусом у Польщі - ЗМІ

Аварія за участю військового транспортного засобу сталася вранці поблизу міста Жагань на заході країни.

"Пікап армії США зіткнувся з автобусом. Двоє людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, американські солдатиїхали у напрямку міста Свентошув. Автобус рухався в протилежному напрямку.

Обставини аварії з'ясовує військова поліція.

У Жагані розміщені сотні військовослужбовців і устаткування американської танкової бригади, яку відправили до Польщі.