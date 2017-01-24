Американський військовий пікап зіткнувся з автобусом у Польщі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Американський військовий пікап зіткнувся з автобусом у Польщі, двоє людей отримали поранення, передає УНН з посиланням на RMF 24.
Аварія за участю військового транспортного засобу сталася вранці поблизу міста Жагань на заході країни.
"Пікап армії США зіткнувся з автобусом. Двоє людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, американські солдатиїхали у напрямку міста Свентошув. Автобус рухався в протилежному напрямку.
Обставини аварії з'ясовує військова поліція.
У Жагані розміщені сотні військовослужбовців і устаткування американської танкової бригади, яку відправили до Польщі.