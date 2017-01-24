Американский военный пикап столкнулся с автобусом в Польше - СМИ

Авария с участием военного транспортного средства произошла утром вблизи города Жагань на западе страны.

"Пикап армии США столкнулся с автобусом. Два человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, американские солдаты ехали в направлении города Свентошув. Автобус двигался в противоположном направлении.

Обстоятельства аварии выясняет военная полиция.

В Жагане размещены сотни военнослужащих и оборудование американской танковой бригады, которую отправили в Польшу.