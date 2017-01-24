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Американский военный пикап столкнулся с автобусом в Польше - СМИ

Американский военный пикап столкнулся с автобусом в Польше - СМИ

Киев • УНН

 • 23660 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Американский военный пикап столкнулся с автобусом в Польше, два человека получили ранения, передает УНН со ссылкой на RMF 24.

Авария с участием военного транспортного средства произошла утром вблизи города Жагань на западе страны.

"Пикап армии США столкнулся с автобусом. Два человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, американские солдаты ехали в направлении города Свентошув. Автобус двигался в противоположном направлении.

Обстоятельства аварии выясняет военная полиция.

В Жагане размещены сотни военнослужащих и оборудование американской танковой бригады, которую отправили в Польшу.

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