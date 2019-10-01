Американський штат Монтана накрила снігова буря, оголошено надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У США в штаті Монтана оголошено надзвичайний стан через сильний снігопад. У деяких районах Монтани випало понад 90 сантиметрів снігу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The weather channel.
"Менш ніж через тиждень після осіннього рівнодення, що знаменувало закінчення літа в США, на північно-заході країни сталась перша зимова буря", - йдеться у повідомленні.
Снігова буря почалась ще на вихідних, тим самим створивши небезпечні умови для подорожей та вибивши живлення через північні Скелясті гори. Станом на вечір неділі, центр надзвичайних ситуацій Блекфіту повідомив про 48 сантиметрів снігу в Браунінгу, штат Монтана.
Як повідомляють у виданні, у деяких районах Монтани випало понад 90 сантиметрів снігу: в окрузі Тетон зафіксували 37 дюймів (94 см) снігу; 28 дюймів (71 см) випало на східному льодовику в графстві Пондера; у Каскад-Каунті повідомляли про 19,3 дюйма (49 см).
Губернатор штату Монтана Стів Баллок видав виконавчий наказ, де оголосив надзвичайну ситуацію в штаті через сильну бурю на початку нового сезону.
Зазначимо, щонайменше вісім шкільних районів штату Монтана скасували заняття в понеділок після сильних снігопадів, що побили всі рекорди.
Нагадаємо, понад 20 аварій сталося в канадській провінції через несподівано ранній снігопад.