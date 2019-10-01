Американский штат Монтана накрыла снежная буря, объявлено чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В США в штате Монтана объявлено чрезвычайное положение из-за сильного снегопада. В некоторых районах Монтаны выпало более 90 сантиметров снега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The weather channel.
"Менее чем через неделю после осеннего равноденствия, которое знаменовало окончание лета в США, на северо-западе страны произошла первая зимняя буря", - говорится в сообщении.
Снежная буря началась еще на выходных, тем самым создав опасные условия для путешествий и выбив питание через северные Скалистые горы. По состоянию на вечер воскресенья, центр чрезвычайных ситуаций Блекфита сообщил о 48 сантиметров снега в Браунинге, штат Монтана.
Как сообщают в издании, в некоторых районах Монтаны выпало более 90 сантиметров снега: в округе Тетон зафиксировали 37 дюймов (94 см) снега; 28 дюймов (71 см) выпало на восточном леднике в графстве Пондер; в Каскад Каунти сообщали о 19,3 дюйма (49 см).
Губернатор штата Монтана Стив Баллок выдал исполнительный приказ, где объявил чрезвычайную ситуацию в штате из-за сильной бури в начале нового сезона.
Отметим, по меньшей мере восемь школьных районов штата Монтана отменили занятия в понедельник после сильных снегопадов, которые побили все рекорды.
Напомним, более 20 аварий произошло в канадской провинции из-за неожиданно раннего снегопада.