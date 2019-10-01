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Американский штат Монтана накрыла снежная буря, объявлено чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 20782 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В США в штате Монтана объявлено чрезвычайное положение из-за сильного снегопада. В некоторых районах Монтаны выпало более 90 сантиметров снега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The weather channel.

Американский штат Монтана накрыла снежная буря, объявлено чрезвычайное положение

"Менее чем через неделю после осеннего равноденствия, которое знаменовало окончание лета в США, на северо-западе страны произошла первая зимняя буря", - говорится в сообщении.

Снежная буря началась еще на выходных, тем самым создав опасные условия для путешествий и выбив питание через северные Скалистые горы. По состоянию на вечер воскресенья, центр чрезвычайных ситуаций Блекфита сообщил о 48 сантиметров снега в Браунинге, штат Монтана.

Как сообщают в издании, в некоторых районах Монтаны выпало более 90 сантиметров снега: в округе Тетон зафиксировали 37 дюймов (94 см) снега; 28 дюймов (71 см) выпало на восточном леднике в графстве Пондер; в Каскад Каунти сообщали о 19,3 дюйма (49 см).

Губернатор штата Монтана Стив Баллок выдал исполнительный приказ, где объявил чрезвычайную ситуацию в штате из-за сильной бури в начале нового сезона.

Отметим, по меньшей мере восемь школьных районов штата Монтана отменили занятия в понедельник после сильных снегопадов, которые побили все рекорды.

Напомним, более 20 аварий произошло в канадской провинции из-за неожиданно раннего снегопада.

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