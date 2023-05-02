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Американський рок-гурт Aerosmith анонсував свій прощальний гастрольний тур

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Американський рок-гурт Aerosmith анонсував свій прощальний гастрольний тур. Про це пише УНН з посиланням на допис гурт в Twitter.

Деталі

Гастрольний тур "Peace out", що складається з 40 концертів, стартує 2 вересня у штаті Філадельфія та закінчується 26 січня в Монреалі.

"Через 50 років, 10 світових турне та виступи перед більш ніж 100 мільйонами шанувальників... Настав час зробити останній ривок!", - написав гурт в своєму Twitter.

Як відомо, всім учасникам гурту вже виповнилося 70 років, а фронтмен Стівен Тайлер навіть відсвяткував 75-річчя.

Рок-гурт прославився завдяки таким хітам, як "Dream On", "Walk This Way" та "I Don't Want To Miss A Thing".

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PEACE OUT! After 50 years, 10 world tours, and playing for over 100 million fans... It's time for one last go!

For more info visit: https://t.co/rsuutHrYmY pic.twitter.com/8HkmrQlIrn

— Aerosmith (@Aerosmith) May 1, 2023

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