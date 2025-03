Американський рок-гурт Aerosmith анонсував свій прощальний гастрольний тур

Деталі

Гастрольний тур "Peace out", що складається з 40 концертів, стартує 2 вересня у штаті Філадельфія та закінчується 26 січня в Монреалі.

"Через 50 років, 10 світових турне та виступи перед більш ніж 100 мільйонами шанувальників... Настав час зробити останній ривок!", - написав гурт в своєму Twitter.

Як відомо, всім учасникам гурту вже виповнилося 70 років, а фронтмен Стівен Тайлер навіть відсвяткував 75-річчя.

Рок-гурт прославився завдяки таким хітам, як "Dream On", "Walk This Way" та "I Don't Want To Miss A Thing".

