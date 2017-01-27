Американський музикант застрелився на очах у своєї дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Американський музикант Бутч Тракс вчинив самогубство, застрелившись на очах у своєї дружини, передає УНН з посиланням на DailyMail.
Як зазначає видання, дочка і син Б.Тракса також перебували в будинку в момент, коли він натискав на курок пістолета, а його дружина бачила це на власні очі. Дружина зателефонувала в службу порятунку 911.
Повідомляється, що до прибуття поліцейських і лікарів Б.Тракс був ще живий, але помер через кілька секунд після їхнього приїзду.
Серед можливих причин, що підштовхнули його до суїциду, видання називає фінансові проблеми. У 2011 році музикант продав будинок в Палм-Біч, щоб погасити іпотеку. Пізніше податкова наполягла на збільшенні його платежів: у 2013 і 2014 роках Б.Траксу довелося віддати в державну казну суму в розмірі 540 тисяч доларів.
Зазначимо, Бутч Тракс став одним із засновників та ударником популярної в 70-ті роки рок-групи TheAllmanBrothersBand.
Як повідомляв УНН, в американському місті Нешвілл у віці 74 помер відомий співак і музикант Леон Рассел.