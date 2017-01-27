Американский музыкант застрелился на глазах у своей жены
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Американский музыкант Бутч Тракс совершил самоубийство, застрелившись на глазах у своей жены, передает УНН со ссылкой на DailyMail.
Как отмечает издание, дочь и сын Б.Тракса также находились в доме в момент, когда он нажимал на курок пистолета, а его жена видела это собственными глазами. Жена позвонила в службу спасения 911.
Сообщается, что до прибытия полицейских и врачей Б.Тракс был еще жив, но умер через несколько секунд после их приезда.
Среди возможных причин, которые подтолкнули его к суициду, издание называет финансовые проблемы. В 2011 году музыкант продал дом в Палм-Бич, чтобы погасить ипотеку. Позже налоговая настояла на увеличении его платежей: в 2013 и 2014 годах Б.Траксу пришлось отдать в государственную казну сумму в размере 540 тыс. долларов.
Отметим, Бутч Тракс стал одним из основателей и ударником популярной в 70-е годы рок-группы TheAllmanBrothersBand.
Как сообщал УНН, в американском городе Нэшвилл в возрасте 74 скончался известный певец и музыкант Леон Рассел.