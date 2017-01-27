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Американский музыкант застрелился на глазах у своей жены

Американский музыкант застрелился на глазах у своей жены

Киев • УНН

 • 14161 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Американский музыкант Бутч Тракс совершил самоубийство, застрелившись на глазах у своей жены, передает УНН со ссылкой на DailyMail.

Как отмечает издание, дочь и сын Б.Тракса также находились в доме в момент, когда он нажимал на курок пистолета, а его жена видела это собственными глазами. Жена позвонила в службу спасения 911.

Сообщается, что до прибытия полицейских и врачей Б.Тракс был еще жив, но умер через несколько секунд после их приезда.

Среди возможных причин, которые подтолкнули его к суициду, издание называет финансовые проблемы. В 2011 году музыкант продал дом в Палм-Бич, чтобы погасить ипотеку. Позже налоговая настояла на увеличении его платежей: в 2013 и 2014 годах Б.Траксу пришлось отдать в государственную казну сумму в размере 540 тыс. долларов.

Отметим, Бутч Тракс стал одним из основателей и ударником популярной в 70-е годы рок-группы TheAllmanBrothersBand.

Как сообщал УНН, в американском городе Нэшвилл в возрасте 74 скончался известный певец и музыкант Леон Рассел.

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