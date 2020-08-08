Американський мільярдер придбав ФК "Рома"

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Римська “Рома” оголосила про продаж клубу від власника Джеймса Паллотти американському мільярдеру Дену Фрідкіну, та вхід у володіння компанії “Friedkin Group”, передає УНН з посиланням на сайт “Роми”.

Угода по переходу “Роми” у володіння нового власника оцінена в 591 млн. євро. За даними сайту, переказ коштів має бути здійснений до 31 серпня.

“Радий оголосити, що ми досягли домовленості про продаж “Роми” — “The Friedkin Group”. Ми підписали документи, а в найближчі дні закриємо юридичні питання. В останні місяці Фрідкін показав прихильність бажанням придбати клуб, він хоче вести його вперед. Упевнений, він стане відмінним власником для “Роми”, — заявив Паллотта.

Зауважимо, що крайнього сезону “Рома” посіла 5-те місце в Серії А та буде в новому сезоні виступати в Лізі Європи.

Українські Національні Новини

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