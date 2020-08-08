Американский миллиардер приобрел ФК "Рома"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Римская “Рома” объявила о продаже клуба от владельца Джеймса Паллотты американскому миллиардеру Дэну Фридкину, и вход во владение компании “Friedkin Group”, передает УНН со ссылкой на сайт “Ромы”.
Сделка по переходу “Ромы” во владение нового собственника оценена в 591 млн. евро. По данным сайта, перевод средств должен быть осуществлен до 31 августа.
“Рад объявить, что мы достигли договоренности о продаже “Ромы”- “The Friedkin Group”. Мы подписали документы, а в ближайшие дни закроем юридические вопросы. В последние месяцы Фридкин показал приверженность желанием приобрести клуб, он хочет вести его вперед. Уверен, он станет отличным владельцем для “Ромы”, — заявил Паллотта.
Заметим, что по крайней сезона “Рома” заняла 5-е место в Серии А и будет в новом сезоне выступать в Лиге Европы.