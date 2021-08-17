Американський лікар розповів, у чому природний імунітет до COVID-19 виграє у поствакцинального
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Під час пандемії часто обговорюється питання про те, який імунітет від COVID-19 краще - природний або поствакцинальний. Фахівець з інфекційних захворювань Університету Західної Флориди, доктор Веслі Фарр пояснив головну перевагу природного імунітету до коронавірусу, пише Weartv, передає УНН.
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“Природний імунітет від інфекції буде виробляти антитіла до безлічі білків, які має вірус, тоді як у відповідь на вакцину організм буде виробляти антитіла тільки на той білок, який був введений. Таким чином вакцина містить єдиний білок, який потрапляє в організм, — спайковий. Тому після вакцини у нас є тільки антитіла до спайк-білку, тоді як після природної інфекції у нас є антитіла до декількох білків”, - пояснив доктор Фарр.
Деталі
Експерт також зазначив, що деякі недавні дослідження свідчать: вакцинація — навіть якщо людина перехворіла — дає додатковий захист. Єдине, досі неясно, як довго триває кожен тип захисту від COVID-19.
Відзначимо, що ІФА-тест на антитіла є єдиним способом визначити наявність імунітету до COVID-19 як після перенесеної хвороби, так і внаслідок вакцинації. Головне, щоб тест мав відповідну сертифікацію.
Нагадаємо, українські вчені розробили унікальний тест на поствакцинальний імунітет до COVID-19, який визначає імунну відповідь організму після щеплення від коронавірусу.