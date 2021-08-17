Американский врач рассказал, в чем естественный иммунитет к COVID-19 выигрывает у поствакцинального
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Во время пандемии часто обсуждается вопрос о том, какой иммунитет от COVID-19 лучше – естественный или поствакцинальный. Специалист по инфекционным заболеваниям Университета Западной Флориды доктор Уэсли Фарр объяснил главное преимущество природного иммунитета к коронавирусу, пишет Weartv, передает УНН.
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"Естественный иммунитет от инфекции будет производить антитела к множеству белков, которыми обладает вирус, тогда как в ответ на вакцину организм будет производить антитела только на тот белок, который был введен. Таким образом вакцина содержит единственный белок, который попадает в организм, — спайковый. Поэтому после вакцины у нас есть только антитела к спайк-белку, тогда как после естественной инфекции у нас есть антитела к нескольким белкам", - пояснил доктор Фарр.
Детали
Эксперт также отметил, что некоторые недавние исследования свидетельствуют: вакцинация - даже если человек переболел - дает дополнительную защиту. Единственное, до сих пор неясно, как долго длится каждый тип защиты от COVID-19.
Отметим, что ИФА-тест на антитела является единственным способом определить наличие иммунитета к COVID-19 как после перенесенной болезни, так и в результате вакцинации. Главное, чтобы тест имел соответствующую сертификацию.
Напомним, украинские ученые разработали уникальный тест на поствакцинальный иммунитет к COVID-19, который определяет иммунный ответ организма после прививки от коронавируса.