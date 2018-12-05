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Американський інститут кіномистецтва назвав свій список 10 кращих фільмів року

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Музична драма Бредлі Купера “Зірка народилася” (A Star is Born, 2018), фантастичний бойовик режисера Райана Куглера “Чорна пантера” (Black Panther, 2018) і фільм жахів “Тихе місце” (A Quiet Place, 2018) Джона Красінскі увійшли в 10 кращих творів кінематографу поточного року. Список опублікував у вівторок Американський інститут кіномистецтва (American Film Institute, AFI), що займається збереженням кінематографічної спадщини США, інформує УНН.

Американський інститут кіномистецтва назвав свій список 10 кращих фільмів року

Інститут включив в 10-ку стрічки “Восьмий клас” (Eighth Grade, 2018) Бо Бернем, “Мері Поппінс повертається” (Mary Poppins Returns, 2018) Роба Маршалла, картини на історичні теми “Чорний кланівець” (BlacKkKlansman, 2018) Слайка Лі , “Якщо Біл-стріт могла б заговорити” (If Beale Street Could Talk, 2018) Баррі Дженкінса, “Фаворитка” (The Favourite, 2018) Йоргоса Лантімоса і “Щоденник пастиря” (First Reformed 2017) Пола Шредера.

У список увійшов і фільм режисера Пітера Фарреллі “Зелена книга” (Green book, 2018), що завоював в вересні гран-прі 43-го Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Картина розповідає про реальну історію подорожі джазового піаніста Дона Ширлі і його водія і охоронця Тоні Ліпа по півдню США в 1962 році. В дорозі вони користуються так званої “Зеленої книгою”, в якій вказані безпечні місця для афроамериканців. Головні ролі в картині зіграли Вігго Мортенсен, Махершала Алі і Лінда Карделліні.

Як повідомляв УНН, американська кіноакадемія змінила формат вручення нагород через пожежі в Каліфорнії.

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