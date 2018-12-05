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Американский институт киноискусства назвал свой список 10 лучших фильмов года

Киев • УНН

 • 23792 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Музыкальная драма Брэдли Купера “Звезда родилась” (A Star is Born, 2018), фантастический боевик режиссера Райана Куглера “Черная пантера” (Black Panther, 2018) и фильм ужасов “Тихое место” (A Quiet Place, 2018) Джона Красински вошли в 10 лучших произведений кинематографа текущего года. Список опубликовал во вторник Американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI), занимающаяся сохранением кинематографического наследия США, информирует УНН.

Американский институт киноискусства назвал свой список 10 лучших фильмов года

Институт включил в 10-ку ленты “Восьмой класс” (Eighth Grade, 2018) Бо Бернэма, “Мэри Поппинс возвращается” (Mary Poppins Returns, 2018) Роба Маршалла, картины на исторические темы “Черный клановец” (BlacKkKlansman, 2018) Слайка Ли, “Если Бил-стрит могла бы заговорить” (If Beale Street Could Talk, 2018) Барри Дженкинса, “Фаворитка” (The Favourite, 2018) Йоргоса Лантимоса и “Дневник пастыря” (First Reformed, 2017) Пола Шредера.

В список вошел и фильм режиссера Питера Фаррелли “Зеленая книга” (Green book, 2018), завоевавшего в сентябре гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто. Картина рассказывает о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой “Зеленой книгой”, в которой указаны безопасные места для афроамериканцев. Главные роли в картине сыграли Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини.

Как сообщал УНН, американская киноакадемия изменила формат вручения наград из-за пожаров в Калифорнии.

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