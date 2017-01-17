Американський фотограф зняв на відео процес замерзання мильних бульбашок

На перший погляд можна помилко подумати, що відео зроблено в режимі таймлапс, однак його автор запевнив, що процес зйомки обледеніння бульбашок відбувався в реальному часі.

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М.Шау зауважив, що він успішно зняв чотири різні бульбашки з 25 спроб.