Американський фотограф зняв на відео процес замерзання мильних бульбашок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Американський фотограф Майк Шау в режимі реального часу зняв на відео, як замерзають мильні бульбашки, передає УНН з посиланням на CNN.
На перший погляд можна помилко подумати, що відео зроблено в режимі таймлапс, однак його автор запевнив, що процес зйомки обледеніння бульбашок відбувався в реальному часі.
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М.Шау зауважив, що він успішно зняв чотири різні бульбашки з 25 спроб.