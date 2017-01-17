Американский фотограф снял на видео процесс замерзания мыльных пузырей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Американский фотограф Майк Шау в режиме реального времени снял на видео, как замерзают мыльные пузыри, передает УНН со ссылкой на CNN.
На первый взгляд можно ошибкой подумать, что видео сделано в режиме таймлапс, однако автор заверил, что процесс съемки обледенения пузырей происходил в реальном времени.
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М.Шау заметил, что он успешно снял четыре различных пузырька из 25 попыток.