Американский фотограф снял на видео процесс замерзания мыльных пузырей

На первый взгляд можно ошибкой подумать, что видео сделано в режиме таймлапс, однако автор заверил, что процесс съемки обледенения пузырей происходил в реальном времени.

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М.Шау заметил, что он успешно снял четыре различных пузырька из 25 попыток.