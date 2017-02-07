Американський фотограф зафіксував, як видра спускається зі сніжної гірки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Єллоустонському національному парку США фотограв відзняв, як дика видра кумедно спускається засніженим схилом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Один туристів, який прогулювався Єллоустонським національним парком, побачив, як видра кумедно сковзається по снігу. Фотограф-любитель зафіксував цей момент і поширив його у соцмережах.
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Зазначимо, національний парк Йеллоустон (Єллоустонський національний парк або просто Єллоустон) - найстаріший і один з найвідоміших національних парків США. Також парк славиться численними гейзерами та іншими геотермічними об'єктами, багатою живою природою, мальовничими ландшафтами.
Площа парку - 898,3 тисяч га. Щорічно його відвідують більше двох мільйонів туристів.