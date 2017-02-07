Американский фотограф зафиксировал, как выдра спускается со снежной горки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Йеллоустонском национальном парке США фотограф снял, как дикая выдра смешно спускается со снежной горки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Один туристов, который прогуливался Йеллоустонским национальным парком, увидел, как выдра смешно скользит по снегу. Фотограф-любитель зафиксировал этот момент и распространил его в соцсетях.
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Отметим, национальный парк Йеллоустон (Йеллоустонский национальный парк или просто Йеллоустон) - старейший и один из самых известных национальных парков США. Также парк славится многочисленными гейзерами и другими геотермическими объектами, богатой живой природой, живописными ландшафтами.
Площадь парка - 898 300 га. Ежегодно его посещают более двух миллионов туристов.