Американський есмінець буде в Одесі до 2 грудня

"Сьогодні, 29 листопада, до порту Одеси з візитом прибув корабель ВМС США USS James E. Williams (DDG-95). Орієнтовно візит триватиме до 2 грудня," - йдеться в повідомленні.

Так, у Командуванні ВМС ЗС України надають важливого значення візиту американського корабля і розцінюють його як продовження підтримки з боку ВМС США.

“Джеймс Вільямс” належить до пізньої версії есмінців типу “Арлі Берк”. Його введено в експлуатацію в грудні 2004 року. Повна водотоннажність — понад 9600 тонн, довжина 155 м, ширина 20 м, осадка — 9,4 метра. Чотири газові турбіни розганяють швидкість есмінця до 32 морських вузлів. У 96 пускових установках зосереджені ракети “Томагавк”, “Стандарт-2”, “Стандарт-3” і “АСРОК”, а також протикорабельні ракети “Гарпун”. На борту знаходиться екіпаж у кількості 380 осіб. Авіаційне озброєння — два вертольоти.

Нагадаємо, 27 листопада, американський есмінець James Williams увійшов у Чорне море.