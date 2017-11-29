Американский эсминец будет в Одессе до 2 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Американский эсминец USS James E.Williams (DDG-95), который сегодня прибыл с визитом в Одессу продолжит свой визит до 2 декабря, передает УНН со ссылкой на пресс-центр командования ВМС ВС Украины.
“Сегодня, 29 ноября, в порт Одессы с визитом прибыл корабль ВМС США USS James E. Williams (DDG-95). Ориентировочно визит продлится до 2 декабря”, — говорится в сообщении.
Так, в командовании ВМС ВС Украины придают важное значение визиту американского корабля и расценивают его как продолжение поддержки со стороны ВМС США.
“Джеймс Уильямс” относится к поздней версии эсминцев типа “Арли Берк”. Его введено в эксплуатацию в декабре 2004 года. Полное водоизмещение — более 9600 тонн, длина 155 м, ширина 20 м, осадка — 9,4 метра. Четыре газовые турбины разгоняют скорость эсминца до 32 морских узлов. В 96 пусковых установках сосредоточены ракеты “Томагавк”, “Стандарт-2”, “Стандарт-3” и “АСРОК”, а также противокорабельные ракеты “Гарпун”. На борту находится экипаж в количестве 380 человек. Авиационное вооружение — два вертолета.
Напомним, 27 ноября, американский эсминец James Williams вошел в Черное море.