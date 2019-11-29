Американський дебютант повторив рекорд результативності Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Американський захисник МБК "Миколаїв" Квентін Петерсон провів результативний дебют в матчі української Суперліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Петерсон відіграв поєдинок проти "Запоріжжя" (96:81), який став його дебютом у Суперлізі. Легіонер "корабелів" набрав 37 очок, повторивши рекорд сезону, який раніше встановив розігруючий "Хіміка" Айзея Вільямс у виїзному матчі проти "Харківських Соколів".
Форвард зі зростом 183 см, відігравши 33 хвилини, до 37 очок (12/18 двоочкових, 2/10 триочкових, 7/9 штрафних) додав 8 підбирань (2 у нападі), 5 передач і 5 перехоплень при 2 втратах і 3 фолах. Рейтинг ефективності захисника склав 37 балів - це 4-й найкращий показник сезону.
Відзначимо, що "Миколаїв" має в активі 3 перемоги при 6 поразках в чемпіонаті України – 6 місце в таблиці.