Американский дебютант повторил рекорд результативности Суперлиги

Петерсон сыграл поединок против "Запорожье" (96:81), который стал его дебютом в Суперлиге. Легионер "корабелов" набрал 37 очков, повторив рекорд сезона, который ранее установил разыгрывающий "Химика" Айзе Уильямс в выездном матче против "Харьковских Соколов".

Форвард ростом 183 см, отыграв 33 минуты, до 37 очков (12/18 двухочковых, 2/10 трехочковых, 7/9 штрафных) добавил 8 подборов (2 в нападении), 5 передач и 5 перехватов при 2 потерях и 3 фолах. Рейтинг эффективности защитника составил 37 баллов - это 4-й лучший показатель сезона.

Отметим, что "Николаев" имеет в активе 3 победы при 6 поражениях в чемпионате Украины - 6 место в таблице.