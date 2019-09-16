Американський боксер пообіцяв провчити Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик перед дебютом в суперважкому дивізіоні отримав виклик на бій від непереможеного американського спортсмена Джаррелла Міллера. Про це боксер розповів в інтерв'ю "Fight Hub TV", передає УНН.
Міллер вважає, що майбутній опонент українця Тайрон Спонг буде конкурентоспроможним.
"Тайрон Спонг - мій брат. Я високо оцінюю його шанси на перемогу. Я не буду розкривати його секретів, ми кілька разів спарингували. Це буде дуже хороший бій, не списуйте з рахунків Спонга. Коли я з ним спарингував, то він був дуже конкурентоспроможним і створив мені багато проблем", - наголосив американець.
Також американець готовий провести бій з Усиком.
"Усику не варто позіхати під час бою зі Спонгом. Якщо він зможе здолати Тайрона, чого, я сподіваюся, не станеться, то я тоді дам йому урок", - зазначив він.
Нагадаємо, що Міллер мав стати суперником Ентоні Джошуа, але бій був відмінений через вживання допінгу американцем.