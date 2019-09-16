Американский боксер пообещал проучить Усика

Миллер считает, что будущий оппонент украинца Тайрон Спонг будет конкурентоспособным.

"Тайрон Спонг - мой брат. Я высоко оцениваю его шансы на победу. Я не буду раскрывать его секреты, мы несколько раз спарринговали. Это будет очень хороший бой, не списывайте со счетов Спонга. Когда я с ним спарринговал, то он был очень конкурентоспособным и создал мне много проблем", - отметил американец.

Также американец готов провести бой с Усиком.

"Усику не стоит зевать во время боя со Спонгом. Если он сможет преодолеть Тайрона, чего, я надеюсь, не произойдет, то я тогда дам ему урок", - отметил он.

Напомним, что Миллер должен был стать соперником Джошуа, но бой был отменен из-за употребления допинга американцем.