Американский боксер пообещал проучить Усика
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик перед дебютом в супертяжелом дивизионе получил вызов на бой от непобежденного американского спортсмена Джаррелла Миллера. Об этом боксер рассказал в интервью "Fight Hub TV", передает УНН.
Миллер считает, что будущий оппонент украинца Тайрон Спонг будет конкурентоспособным.
"Тайрон Спонг - мой брат. Я высоко оцениваю его шансы на победу. Я не буду раскрывать его секреты, мы несколько раз спарринговали. Это будет очень хороший бой, не списывайте со счетов Спонга. Когда я с ним спарринговал, то он был очень конкурентоспособным и создал мне много проблем", - отметил американец.
Также американец готов провести бой с Усиком.
"Усику не стоит зевать во время боя со Спонгом. Если он сможет преодолеть Тайрона, чего, я надеюсь, не произойдет, то я тогда дам ему урок", - отметил он.
Напомним, что Миллер должен был стать соперником Джошуа, но бой был отменен из-за употребления допинга американцем.