Американський безпілотник провів розвідку біля окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Американський безпілотник RQ-4A Global Hawk здійснив політ над Чорним морем уздовж берегової лінії окупованого Росією Кримського півострова. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу стеження за переміщенням авіації CivMilAir.
Розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk пролетів вздовж узбережжя Криму із заходу на схід, а потім уздовж російського узбережжя до кордону з Грузією.
Нагадаємо, стратегічний розвідувальний БПЛА ВПС США RQ-4 Global Hawk був знову помічений спостерігачами поблизу лінії розмежування на Донбасі.