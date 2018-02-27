Американский беспилотник провел разведку возле оккупированного Крыма

Разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk пролетел вдоль побережья Крыма с запада на восток, а затем вдоль российского побережья до границы с Грузией.

Напомним, стратегический разведывательный БПЛА ВВС США RQ-4 Global Hawk был снова замечен наблюдателями вблизи линии разграничения в Донбассе.