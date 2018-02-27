Американский беспилотник провел разведку возле оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk совершил полет над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного Россией Крымского полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса слежения за перемещением авиации CivMilAir.
Разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk пролетел вдоль побережья Крыма с запада на восток, а затем вдоль российского побережья до границы с Грузией.
Напомним, стратегический разведывательный БПЛА ВВС США RQ-4 Global Hawk был снова замечен наблюдателями вблизи линии разграничения в Донбассе.