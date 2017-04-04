Американські військові радники відвідали зону АТО

"Головна мета візиту – ознайомитися з обстановкою на місці та поспілкуватися з військовослужбовцями. Зокрема, з тими, які проходили підготовку за участю американських інструкторів в одному із навчальних центрів Львівщини. І, як наслідок, отримати розуміння, що в плані допомоги потребує українська армія. Йдеться як про оснащення, так і про підготовку за участю іноземних інструкторів", - повідомили в штабі.

Під час зустрічі стратегічних радників із керівництвом оперативно-тактичного угрупування "Донецьк" та керівництвом однієї із високомобільних десантних бригад йшлося про оперативну обстановку, що склалася в регіоні, а також щодо тактики дій противника.

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Американських генералів цікавили питання оснащення українських військових та логістичного забезпечення підрозділу. Окремо зупинилися на питанні медичної евакуації.

"Ви добре підготовлені, а ваш бойовий дух досить високий. І нічого не може бути почеснішим, ніж служіння державі у воєнний час", - зазначив генерал Джон Абізейд.

Після брифінгу Джон Абізейд та Нік Паркер відвідали командний пункт одного із батальйонів бригади, військовослужбовців якого готували американські інструктори. Радників високого рівня цікавило, які навички нашим хлопцям знадобилися найбільше під час ведення бойових дій, а чого, можливо, не вистачало.

Як повідомляв УНН, в Україні на сьогодні працює 39 іноземних радників при Міністерстві оборони та Генштабі Збройних сил України.