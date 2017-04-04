Американские военные советники посетили зону АТО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40607 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102365 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156637 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116522 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116513 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112544 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104246 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107067 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103563 просмотра

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Американские военные советники посетили зону АТО

Американские военные советники посетили зону АТО

Киев  •  УНН

 • 17554 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Иностранные советники стратегического уровня Джон Абизейд и Ник Паркер посетили район проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Главная цель визита - ознакомиться с обстановкой на месте и пообщаться с военнослужащими. В частности, с теми, которые проходили подготовку с участием американских инструкторов в одном из учебных центров Львовщины. И, как следствие, получить понимание, чего в плане помощи нуждается украинская армия. Речь идет как об оснащении, так и о подготовке с участием иностранных инструкторов", - сообщили в штабе.

Во время встречи стратегических советников с руководством оперативно-тактического группировки "Донецк" и руководством одной из высокомобильных десантных бригад речь шла об оперативной обстановке, сложившейся в регионе, а также относительно тактики действий противника.

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Американских генералов интересовали вопросы оснащения украинских военных и логистического обеспечения подразделения. Отдельно остановились на вопросе медицинской эвакуации.

"Вы хорошо подготовлены, а ваш боевой дух достаточно высок. И ничего не может быть почетнее, чем служение государству в военное время", - отметил генерал Джон Абизейд.

После брифинга Джон Абизейд и Ник Паркер посетили командный пункт одного из батальонов бригады, военнослужащих которого готовили американские инструкторы. Советников высокого уровня интересовало, какие навыки нашим ребятам понадобились больше всего во время ведения боевых действий, а чего, возможно, не хватало.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня работает 39 иностранных советников при Министерстве обороны и Генштабе Вооруженных сил Украины.

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