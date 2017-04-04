Американские военные советники посетили зону АТО

"Главная цель визита - ознакомиться с обстановкой на месте и пообщаться с военнослужащими. В частности, с теми, которые проходили подготовку с участием американских инструкторов в одном из учебных центров Львовщины. И, как следствие, получить понимание, чего в плане помощи нуждается украинская армия. Речь идет как об оснащении, так и о подготовке с участием иностранных инструкторов", - сообщили в штабе.

Во время встречи стратегических советников с руководством оперативно-тактического группировки "Донецк" и руководством одной из высокомобильных десантных бригад речь шла об оперативной обстановке, сложившейся в регионе, а также относительно тактики действий противника.

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Американских генералов интересовали вопросы оснащения украинских военных и логистического обеспечения подразделения. Отдельно остановились на вопросе медицинской эвакуации.

"Вы хорошо подготовлены, а ваш боевой дух достаточно высок. И ничего не может быть почетнее, чем служение государству в военное время", - отметил генерал Джон Абизейд.

После брифинга Джон Абизейд и Ник Паркер посетили командный пункт одного из батальонов бригады, военнослужащих которого готовили американские инструкторы. Советников высокого уровня интересовало, какие навыки нашим ребятам понадобились больше всего во время ведения боевых действий, а чего, возможно, не хватало.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня работает 39 иностранных советников при Министерстве обороны и Генштабе Вооруженных сил Украины.