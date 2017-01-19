Американські спецслужби посилено готуються до інавгурації президента Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Підготовка до інавгурації Дональда Трампа на посаду Президента Сполучених Штатів Америки триває уже кілька місяців. Впродовж останнього тижня у репетиції беруть участь військові, тривають останні приготування, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
За словами представників служби безпеки Білого дому, цьогоріч заявок від ЗМІ на трансляцію інавгурації надійшло у 5 разів більше, як зазвичай. До того ж, існує небезпека, пов'язана із інтернет-нападами недоброзичлиців Д.Трампа, тому безпеку будуть забезпечувати у посиленому режимі.
За даними CBS News, Пол Аббат, виконавчий помічник директора ФБР, буде стежити із командного центру інавгурації з представниками декількох різних установ. Вони спостерігатимуть за десятками камер, які розташовані на різних вулицях Вашингона, а також на головній вулиці - Пенсільванія Авеню, а також слідкуватимуть за повітряною безпекою та транспортним потоком.
"Ми зіткнулися з досить складною сферою загрози. Тільки з точки зору терористичних атак, які відбулися у різних містах світу, ми маємо бути надзвичайно обачні, щоб захистити головну персону країни, а також усіх, хто відвідає інавгурацію", - повідомив П.Аббат.
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Зазначимо, інавгурація 45-го президента США Д.Трампа відбудеться у п'ятницю, 20 січня. Б.Обама із дружиною відвідає інавгурацію Д.Трампа. Сім'я Клінтон також буде присутня на інавгурації Д.Трампа.
Тоді як П.Порошенко та інші представники Адміністрації Президента України не підтвердили своєї участі у церемонії. В інтерв'ю The Wall Street Journal П.Порошенко зазначив, що планує візит до Вашингтона наступного місяця.
Крім того, деякі народні депутати повідомляли, що збираються відвідати інавгурацію Д.Трампа.
За інформацією ЗМІ, інавгурація Д.Трампа буде найдорожчою за всю історію США.