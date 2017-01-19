Американские спецслужбы усиленно готовятся к инаугурации президента Д.Трампа

По словам представителей службы безопасности Белого дома, в этом году заявок от СМИ на трансляцию инаугурации поступило в 5 раз больше, чем обычно. К тому же, существует опасность, связанная с интернет-атаками недоброжелателей Д.Трампа, поэтому безопасность будут обеспечивать в усиленном режиме.

По данным CBS News, Пол Аббат, исполнительный помощник директора ФБР, будет следить с командного центра инаугурации с представителями нескольких различных учреждений. Они будут наблюдать за десятками камер, расположенных на разных улицах Вашингона, а также на главной улице - Пенсильвания-авеню, а также следить за воздушной безопасностью и транспортным потоком.

"Мы столкнулись с достаточно сложной сферой угрозы. Только с точки зрения террористических атак, произошедших в разных городах мира, мы должны быть очень осмотрительны, чтобы защитить главную персону страны, а также всех, кто посетит инаугурацию", - сообщил П.Аббат.

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Отметим, инаугурация 45-го президента США Д.Трампа состоится в пятницу, 20 января. Б.Обама с женой посетит инаугурацию Д.Трампа. Семья Клинтон также будет присутствовать на инаугурации Д.Трампа.

Тогда как П.Порошенко и другие представители Администрации Президента Украины не подтвердили своего участия в церемонии. В интервью The Wall Street Journal П.Порошенко отметил, что планирует визит в Вашингтон в следующем месяце.

Кроме того, некоторые народные депутаты сообщали, что собираются посетить инаугурацию Д.Трамп.

По информации СМИ, инаугурация Д.Трампа будет самой дорогой за всю историю США.