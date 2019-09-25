Американські ринки впали після старту процедури імпічменту Трампу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп сказав, що він вірить, що фондовий ринок США впаде, якщо його відсторонять від посади. Однак зростаюча ймовірність процедури імпічменту проти Трампа привела до того, що Уолл-стріт у вівторок негативно відреагував на новину, передає УНН з посиланням на Financial Times.
Так, індекс S&P 500 знизився на 0,8%, що стало найбільшим падінням за місяць; Dow знизився на 0,5%. Депутати Палати представників заявили, що почнуть процедуру імпічменту після закриття ринків.
Автор статті в той же час привів аналогію того, як ринки реагували на попередні імпічменти президентам.
Так, 6 лютого 1974 року палата санкціонувала імпічмент проти тодішнього президента Річарда Ніксона. Ринки проігнорували цю новину: Dow і S&P 500 виросли на 0,5% і 0,3% відповідно. Однак індекси знизилися на 2,8% і 2,4% за два дні до того.
У разі імпічменту президента Білла Клінтона Dow і S&P 500 впали приблизно на 10% кожен за шість тижнів, що передували випуску у вересні 1998 року так званої доповіді Старра про неправомірні дії Клінтона.
Ринки впали 8 жовтня 1998 року, в день, коли Палата проголосувала за початок процедури імпічменту проти 42-го президента. S&P 500 впав на 4,9%, завершивши день ще на 1,2% нижче, в той час як індекс Dow знизився до 3,5%, пізніше правда піднявшись і закінчивши день з падінням в 0,1%.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Палата представників Конгресу США починає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Про це оголосила у вівторок спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.
Як повідомило джерело телеканалу CNN, приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Трамп звернувся до президента України із закликом розслідувати справу сина ексвіце-президента Джо Байдена Хантера.