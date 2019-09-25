Американські ринки впали після старту процедури імпічменту Трампу

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп сказав, що він вірить, що фондовий ринок США впаде, якщо його відсторонять від посади. Однак зростаюча ймовірність процедури імпічменту проти Трампа привела до того, що Уолл-стріт у вівторок негативно відреагував на новину, передає УНН з посиланням на Financial Times.