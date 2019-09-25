Американские рынки упали после старта процедуры импичмента Трампу

Так, индекс S&P 500 снизился на 0,8%, что стало самым большим падением за месяц; Dow снизился на 0,5%. Депутаты Палаты представителей заявили, что начнут процедуру импичмента после закрытия рынков.

Автор статьи в то же время привел аналогию того, как рынки реагировали на предыдущие импичменты президенту.

Так, 6 февраля 1974 года палата санкционировала импичмент против тогдашнего президента Ричарда Никсона. Рынки проигнорировали эту новость: Dow и S&P 500 выросли на 0,5% и 0,3% соответственно. Однако индексы снизились на 2,8% и 2,4% за два дня до того.

В случае импичмента президента Билла Клинтона Dow и S&P 500 упали примерно на 10% каждый за шесть недель, предшествовавших выпуску в сентябре 1998 года так называемого доклада Старра о неправомерных действиях Клинтона.

Рынки упали 8 октября 1998 года, в день, когда Палата проголосовала за начало процедуры импичмента против 42-го президента. S&P 500 упал на 4,9%, завершив день еще на 1,2% ниже, в то время как индекс Dow снизился до 3,5%, позже правда поднявшись и закончив день с падением в 0,1%.

Напомним, ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Как сообщил источник телеканала CNN, поводом для начала процедуры стала ситуация, когда президент Трамп обратился к президенту Украины с призывом расследовать дело сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера.