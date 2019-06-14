Американські компанії закликали Трампа врегулювати торговий спір із Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Понад 600 американських компаній закликали президента Сполучених Штатів Дональда Трампа врегулювати торговий спір із Китаєм. Про це йдеться в листі, адресованому президенту, передає УНН з посиланням на DW.
Такі компанії, як Walmart і Target, найбільші в світі рітейлери, повідомили, що додаткові штрафні мита завдадуть шкоди підприємствам і споживачам у США.
За їхніми підрахунками, для американської сім'ї з чотирьох осіб видатки на покупки зростуть приблизно на 2000 доларів на рік.
У зверненні також йдеться, що додаткові 25% мита на імпорт загальним обсягом 300 млрд доларів призведуть до скорочення до 2 млн робочих місць у США.
"Ескалація торгової війни не відповідає інтересам країни, обидві сторони програють", - йдеться у зверненні бізнесу до Трампа.
Нагадаємо, тарифний конфлікт між США і Китаєм призведе до уповільнення зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) обох країн і як наслідок — до зниження темпів зростання світової економіки в цілому. Однак глобальної рецесії чекати не слід. Про це в інтерв’ю агентству Reuters в середу, 5 червня, розповіла в глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард.