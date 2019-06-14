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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Американские компании призвали Трампа урегулировать торговый спор с Китаем

Киев • УНН

 • 9034 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Более 600 американских компаний призвали президента США Дональда Трампа урегулировать торговый спор с Китаем. Об этом говорится в письме, адресованном президенту, передает УНН со ссылкой на DW.

Американские компании призвали Трампа урегулировать торговый спор с Китаем

Такие компании, как Walmart и Target, крупнейшие в мире ритейлеры, сообщили, что дополнительные штрафные пошлины нанесут вред предприятиям и потребителям в США.

По их подсчетам, для американской семьи из четырех человек расходы на покупки вырастут примерно на 2000 долларов в год.

В обращении также говорится, что дополнительные 25% пошлины на импорт общим объемом 300 млрд долларов приведут к сокращению до 2 млн рабочих мест в США.

"Эскалация торговой войны не отвечает интересам страны, обе стороны проигрывают", - говорится в обращении бизнеса к Трампа.

Напомним, тарифный конфликт между США и Китаем приведет к замедлению роста валового внутреннего продукта (ВВП) обеих стран и как следствие - к снижению темпов роста мировой экономики в целом. Однако глобальной рецессии ждать не следует. Об этом в интервью агентству Reuters в среду, 5 июня, рассказала в глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

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