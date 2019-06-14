Американские компании призвали Трампа урегулировать торговый спор с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Более 600 американских компаний призвали президента США Дональда Трампа урегулировать торговый спор с Китаем. Об этом говорится в письме, адресованном президенту, передает УНН со ссылкой на DW.
Такие компании, как Walmart и Target, крупнейшие в мире ритейлеры, сообщили, что дополнительные штрафные пошлины нанесут вред предприятиям и потребителям в США.
По их подсчетам, для американской семьи из четырех человек расходы на покупки вырастут примерно на 2000 долларов в год.
В обращении также говорится, что дополнительные 25% пошлины на импорт общим объемом 300 млрд долларов приведут к сокращению до 2 млн рабочих мест в США.
"Эскалация торговой войны не отвечает интересам страны, обе стороны проигрывают", - говорится в обращении бизнеса к Трампа.
Напомним, тарифный конфликт между США и Китаем приведет к замедлению роста валового внутреннего продукта (ВВП) обеих стран и как следствие - к снижению темпов роста мировой экономики в целом. Однако глобальной рецессии ждать не следует. Об этом в интервью агентству Reuters в среду, 5 июня, рассказала в глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.