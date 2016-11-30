Американські експерти створили масштабну відеокарту Землі в режимі TimeLapse
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Фахівці Університету Карнегі-Меллон (США) винайшли технологію створення і перегляду масштабних відеокарт у режимі TimeLapse, передає УНН з посиланням на Google Earth Engine.
За допомогою цієї системи, яка об’єднала понад 5 млн супутникових зображень місцевості, отриманих 5 різними супутниками в період з 1984 по 2016 роки, можна побачити, як змінилася Земля за останні 32 роки, а також створити свій таймлапс з послідовно зроблених з певним інтервалом фотографій місцевості.
Таким чином, можна подивитися, як за 30 років змінилися тисячі міст світу, у тому числі українських.