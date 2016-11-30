Американские эксперты создали масштабную видеокарту Земли в режиме TimeLapse
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Специалисты Университета Карнеги-Меллон (США) изобрели технологию создания и просмотра масштабных видеокарт в режиме TimeLapse, передает УНН со ссылкой на Google Earth Engine.
С помощью этой системы, которая объединила более 5 млн спутниковых изображений местности, полученных 5 различными спутниками в период с 1984 по 2016 годы, можно увидеть, как изменилась Земля за последние 32 года, а также создать свой таймлапс из последовательно сделанных с определенным интервалом фотографий местности.
Таким образом, можно посмотреть, как за 30 лет изменились тысячи городов мира, в том числе украинских.