Американские эксперты создали масштабную видеокарту Земли в режиме TimeLapse

С помощью этой системы, которая объединила более 5 млн спутниковых изображений местности, полученных 5 различными спутниками в период с 1984 по 2016 годы, можно увидеть, как изменилась Земля за последние 32 года, а также создать свой таймлапс из последовательно сделанных с определенным интервалом фотографий местности.

Таким образом, можно посмотреть, как за 30 лет изменились тысячи городов мира, в том числе украинских.