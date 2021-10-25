Американські екологи закликали відмовитися від червого м'яса на користь збереження навколишнього середовища

Спеціаліст констатувала, що населення планети щорічно збільшується.

“У міру зростання кількості людей, зростає їхня потреба в їжі. Ми можемо зупинити негативні наслідки зміни клімату, якщо поміняємо свої харчові звички і спосіб виробництва споживаної їжі”, — пише вона.

Близько половини придатних для життя земель на планеті використовується для сільського господарства, інформує Кауфман. Причому, приблизно 77% з них використовується для випасу великої рогатої худоби, овець, кіз, додала вона.

“Один із способів зменшити загальний вплив на клімат — відмовитися від червоного м’яса. Перехід на дієту з меншою кількістю червоного м’яса може скоротити викиди вуглецю на 8 гігатонн на рік до 2050 року, і звільнити мільйони квадратних миль землі”, наголошує еколог.

Доповнення

Нагадаємо, що британці взяли курс на відмову від червоного м’яса на користь білого.



Британці скорочують споживання червоного м’яса з двох причин. Через те, що надмірне споживання червоного і переробленого м’яса збільшує ризик розвитку раку, діабету і серцевих захворювань.

“Друга причина пов’язана з проблемою зміни клімату. Високе споживання червоного м’яса і молочних продуктів у Великій Британії є основним фактором зміни клімату та погіршення стану навколишнього середовища. Червоне м’ясо, таке як яловичина або баранина, має більш високий вуглецевий слід, ніж біле м’ясо, таке як курка або індичка”, — коментує британський еколог Мадлен Кафф.

До речі

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам в тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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