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Американські екологи закликали відмовитися від червого м'яса на користь збереження навколишнього середовища

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Відмова від червоного м’яса — найкращий спосіб зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Про це в своєму блозі написала американський еколог Кам Кауфман, передає УНН.

Американські екологи закликали відмовитися від червого м'яса на користь збереження навколишнього середовища

Спеціаліст констатувала, що населення планети щорічно збільшується.

“У міру зростання кількості людей, зростає їхня потреба в їжі. Ми можемо зупинити негативні наслідки зміни клімату, якщо поміняємо свої харчові звички і спосіб виробництва споживаної їжі”, — пише вона.

Близько половини придатних для життя земель на планеті використовується для сільського господарства, інформує Кауфман. Причому, приблизно 77% з них використовується для випасу великої рогатої худоби, овець, кіз, додала вона.

“Один із способів зменшити загальний вплив на клімат — відмовитися від червоного м’яса. Перехід на дієту з меншою кількістю червоного м’яса може скоротити викиди вуглецю на 8 гігатонн на рік до 2050 року, і звільнити мільйони квадратних миль землі”, наголошує еколог.

Доповнення

Нагадаємо, що британці взяли курс на відмову від червоного м’яса на користь білого.

Британці скорочують споживання червоного м’яса з двох причин. Через те, що надмірне споживання червоного і переробленого м’яса збільшує ризик розвитку раку, діабету і серцевих захворювань.

“Друга причина пов’язана з проблемою зміни клімату. Високе споживання червоного м’яса і молочних продуктів у Великій Британії є основним фактором зміни клімату та погіршення стану навколишнього середовища. Червоне м’ясо, таке як яловичина або баранина, має більш високий вуглецевий слід, ніж біле м’ясо, таке як курка або індичка”, — коментує британський еколог Мадлен Кафф.

До речі

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам в тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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