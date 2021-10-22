Британці відмовляються від червоного м'яса на користь білого

Так, в країні щодня збільшується кількість вегетаріанців.

“Щоденне споживання червоного м’яса впало на 17% за останнє десятиліття. З 103,7 г в день до 86,3 г в день, в той час як частка вегетаріанців і веганів збільшилася більш ніж удвічі: з двох до п’яти відсотків населення”, — інформує вона.

У той же час жителі країни збільшують споживання білого м’яса, пише Кафф, посилаючись на дані дослідження Оксфордського університету.

Британці скорочують споживання червоного м’яса з двох причин. Через те, що надмірне споживання червоного і переробленого м’яса збільшує ризик розвитку раку, діабету і серцевих захворювань.

“Друга причина пов’язана з проблемою зміни клімату. Високе споживання червоного м’яса і молочних продуктів у Великій Британії є основним фактором зміни клімату та погіршення стану навколишнього середовища. Червоне м’ясо, таке як яловичина або баранина, має більш високий вуглецевий слід, ніж біле м’ясо, таке як курка або індичка”, — коментує фахівець.

До речі

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.