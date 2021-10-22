Британцы отказываются от красного мяса в пользу белого
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Жители Великобритании сокращают потребление красного мяса. Об этом в своем блоге написала британский эколог Мадлен Кафф, передает УНН со ссылкой на Inews.
Так, в стране ежедневно увеличивается количество вегетарианцев.
“Ежедневное потребление красного мяса упало на 17% за последнее десятилетие. С 103,7 г в день до 86,3 г в день, в то время как доля вегетарианцев и веганов увеличилась более чем вдвое: с двух до пяти процентов населения”, — информирует она.
В то же время жители страны увеличивают потребление белого мяса, пишет Кафф, ссылаясь на данные исследования Оксфордского университета.
Британцы сокращают потребление красного мяса по двум причинам. Из-за того, что чрезмерное потребление красного и переработанного мяса увеличивает риск развития рака, диабета и сердечных заболеваний.
“Вторая причина связана с проблемой изменения климата. Высокое потребление красного мяса и молочных продуктов в Великобритании является основным фактором изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды . Красное мясо, такое как говядина или баранина, имеет более высокий углеродный след, чем белое мясо, такое как курица или индейка”, — комментирует специалист.
Кстати говоря
Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.
Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.