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Британцы отказываются от красного мяса в пользу белого

Киев • УНН

 • 12520 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Жители Великобритании сокращают потребление красного мяса. Об этом в своем блоге написала британский эколог Мадлен Кафф, передает УНН со ссылкой на Inews.

Британцы отказываются от красного мяса в пользу белого

Так, в стране ежедневно увеличивается количество вегетарианцев.

“Ежедневное потребление красного мяса упало на 17% за последнее десятилетие. С 103,7 г в день до 86,3 г в день, в то время как доля вегетарианцев и веганов увеличилась более чем вдвое: с двух до пяти процентов населения”, — информирует она.

В то же время жители страны увеличивают потребление белого мяса, пишет Кафф, ссылаясь на данные исследования Оксфордского университета.

Британцы сокращают потребление красного мяса по двум причинам. Из-за того, что чрезмерное потребление красного и переработанного мяса увеличивает риск развития рака, диабета и сердечных заболеваний.

“Вторая причина связана с проблемой изменения климата. Высокое потребление красного мяса и молочных продуктов в Великобритании является основным фактором изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды . Красное мясо, такое как говядина или баранина, имеет более высокий углеродный след, чем белое мясо, такое как курица или индейка”, — комментирует специалист.

Кстати говоря

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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